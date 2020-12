Frango-d’água e gambá são resgatados pela PMA

Divulgação/PMA Frango d'água

Policia Militar Ambiental de Bonito foi informada por moradores, de que havia uma ave ferida nas proximidades do terminal rodoviário nesta terça-feira (22). Policiais foram ao local e verificaram que a ave tratava-se de um frango-d’agua (Porphurion martinicus) e estava com a asa ferida. A ave foi encaminhada para atendimento veterinário.

Logo em seguida, às 15h30, o proprietário de uma residência, localizada no centro da cidade, telefonou à PMA para que fizesse a captura de um gambá, que teria adentrado em sua casa, conforme a PMA. Os policiais foram ao local e capturaram o animal, com uso de um puçá e o colocaram em uma caixa de contenção. O bicho não apresentava ferimentos e foi solto no seu habitat natural, em uma vegetação distante do perímetro urbano.