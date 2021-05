Filhote de jiboia é capturado em quintal

Divulgação/PMA Animal foi levado para o CRAS da Capital

Um morador do Jardim Petrópolis, em Campo Grande, acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) para capturar um filhote de jiboia que estava no quintal de sua residência, nesta sexta-feira (28).



De acordo com a PMA, a equipe efetuou a captura da jiboia com uso de cambão e gancho e a colocou em uma caixa de contenção. O animal não apresentava ferimentos aparentes e foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para acompanhamento médico veterinário e posterior soltura em seu habitat natural.