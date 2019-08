Feira de empregabilidade acontece nesta sexta-feira

Assessoria/ Uniderp Oportunidade no mercado de trabalho

A taxa de desemprego no país apresentou leve recuo de 12,7% para 12% segundo pesquisa divulgada este mês, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

Pensando nisso a Uniderp busca um meio de ajudar a população para o mercado de trabalho, o evento será gratuito e aberto à comunidade, nesta sexta-feira (30), a partir das 9h até 12h, na avenida Ceará, 333.

Serão oferecidos 150 vagas, pela Associação Brasileira de Estágios (Abre), Skill, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Centro Sul, BT Cal Center, Priori Consultoria, Unisys e a Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Na oportunidade serão entregues senhas, para encaminhamentos de acordo com as oportunidades disponíveis em seu banco de dados. O cadastramento de currículos é a primeira etapa do processo seletivo que também será feito por algumas empresas no período do evento. É necessário levar os documentos pessoais na unidade da avenida Ceará com a carteira de trabalho.

Cursos gratuitos

Ainda com foco no aumento das chances de ingresso no mercado de trabalho, a boa notícia para quem busca capacitação rápida, é que a Uniderp oferece 100 vagas para dois minicursos livres gratuitos: “Dicas para preencher seu currículo” e “Como se comportar em uma entrevista de emprego”. As capacitações terão início às 10h e 10h30, respectivamente, e oferecerão certificados de conclusão.