Faculdade realiza aulões gratuitos para o ENEM

Divulgação/Assessoria Insted

Nos dias 12, 14, 19 e 21 de janeiro, a Faculdade Insted fará de forma gratuita e online os aulões, divididos pelas grandes áreas da prova do Enem. No primeiro dia, 12 de janeiro: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa; Literatura. A partir das 18h30, o professor Sérgio Campos fala da Língua Portuguesa e Redação; seguido pelo professor Fábio do Vale, na Literatura.

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio já está chegando e o ano de 2020 foi desafiador para estudantes que irão fazer o Enem. “Por isso decidimos promover grandes aulões preparatórios para as provas com um time de professores renomados, em suas áreas, dando aos pré-universitários uma excelente oportunidade de revisar conteúdos, com muita qualidade”, conta Neca Chaves Bumlai, diretora da Faculdade Insted.

Na quinta-feira, 14, a grande área é Ciências Humanas e suas Tecnologias: História; Geografia; Filosofia; Sociologia. Os aulões ficam por conta dos professores Henry Guimarães, Alysson Cintra e Dihego Espindola.

Na outra semana, no dia 19 de janeiro, Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química e Física. A disciplina de Química será abordada pelo professor Paulo Gil e pela professora Luana Matsunaga. O conteúdo de física fica por conta do professor Ronaldinho.

De acordo com a assessoria, os professores Taveira, Marquinhos e Daiane de Souza fazem no dia 21 de janeiro, quinta-feira, o ultimo dia de aula online. A grande área será a de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Taveira e Marquinhos trazem a matemática e a professora Daiane a Biologia.

Serviço: O 1o Aulão Enem Insted começa dia 12 de janeiro, sempre às 18h30. Os demais dias são 14, 19 e 21 de janeiro. As aulas são abertas ao público e irão acontecer de forma online via plataforma Zoom, o link será enviado para todos que se inscreverem para o evento.