Entidades se unem para atuar na prevenção a incêndios florestais em MS

Maior seca do rio Paraguai dos últimos 30 anos, previsão de índices pluviométricos abaixo do ano passado, umidade relativa do ar baixa, estados vizinhos na mesma situação e a pandemia de covid-19 ativa no país. Vários fatores apontam para uma situação de emergência ambiental no que tange as queimadas em 2020.

Pensando nisso, a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) convocou uma reunião online com todas as entidades envolvidas no tema.

A reunião definiu que devido a situação ser semelhante nos estados vizinhos, a tendência é de haver pouco espaço para colaboração entre governos, dessa maneira, o Governo do Estado está realizando um processo licitatório para compra de horas de aeronave, que é uma maneira muito eficiente de combater o fogo.

Há restrição para queimadas controladas de agosto a novembro, Intensificação da fiscalização por meio da PMA (Polícia Militar Ambiental) e monitoramento das áreas pela Sala de Situação do Imasul. O Cemtec definiu um conjunto de indicadores para nortear o grupo de atuação e o Governo fará campanhas junto aos produtores rurais, principalmente do Pantanal para conscientizar sobre o período.

Participaram da reunião, Alexandre Araújo, Alexandre de Matos Martins (Ibama), Balbina Soriano (Embrapa Pantanal), Clóvis Tolentino (Senar/MS), Dito Mario (Reflore), Erico Paredes (Biosul), Fabio Catarinelli (Defesa Civil), Felipe Dias (SOS Pantanal), Franciane (Cemtec), Coronel José Carlos Rodrigues (PMA), Julia Boock (WWF Brasil), Leonardo Palma (Imasul), Ricardo Senna (Semagro), Romiran Oliveira (Bombeiros), Sandro Pereira (Parque Serra da Bodoquena) e Waldemir Moreira (Corpo de Bombeiros).