Empresas sustentáveis irão receber benefícios

Foi lançada nova atividade do Pacto Global das Nações Unidas, uma série de metas para alcançar o desenvolvimento sustentável global, intitulado “SDG Ambition”. O principal objetivo agora é fazer com que a comunidade empresarial venha a aderir a ideia de sustentabilidade, uma vez que ganhem vantagens com isso.



Os novos termos do programa foram apresentados pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. Será oferecido uma estrutura de gerenciamento para integração da sustentabilidade e dos princípios da ação em suas operações de negócios.



Conforme pesquisas recentes da Accenture com o Pacto Global da ONU, apenas 21% dos CEOs acreditam que os negócios estão desempenhando um papel crítico na contribuição para os ODS. Para a implementação das medidas, as redes ligadas ao Pacto Global da ONU, que são cerca de 60 em todo o mundo, devem organizar a implementação da iniciativa.