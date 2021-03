Em protesto, Sindicato dos Bancários fecha agência do Santander

Divulgação/Procon Banco Santander

Sindicato dos Bancários de Campo Grande fechou, nesta quarta-feira (24), a agência do Santander localizada na Rua Barão do Rio Branco, no centro da capital. Conforme o sindicato, o fechamento da agência é o meio que os servidores encontraram para protestar contra o desrespeito do banco espanhol em continuar descumprindo o decreto municipal que determina restrição de diversas atividades entre os dias 22 e 28 de março com intuito de reduzir a disseminação da Covid-19 em Campo Grande.

De acordo com o decreto, durante o período de restrição, estão autorizados a funcionar apenas serviços considerados essenciais, como o autoatendimento bancário. Contudo, desde segunda-feira (22), todos os funcionários do Santander foram convocados a trabalhar normalmente, segundo a assessoria os funcionários ainda receberam cobranças por produção e metas.

Serviço:

O sindicato dos bancários realiza o monitoramento de locais de trabalho e solicita que os servidores continuem denunciando as situações de risco para que o órgão possa tomar as medidas cabíveis. As denúncias devem ser enviadas no email: secgeral@sindicario.com.br ou para algum dirigente sindical.