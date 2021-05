Em MS, a partir de junho todas as CNHs emitidas serão entregues pelos Correios

Divulgação/Portal MS

A partir de junho todas as CNH´s (Carteiras Nacionais de Habilitação) expedidas pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) serão entregues diretamente no endereço dos condutores pelos Correios.

A diferença é que antes, essa era uma opção e agora, passa a ser serviço exclusivamente dos Correios. De acordo com a diretora de Habilitação do Detran-MS, para evitar desencontros, é importante que o condutor atualize seu cadastro junto ao Detran-MS.

Após a terceira tentativa de entrega sem sucesso, um aviso será deixado na residência informando em data limite, a agência dos Correios onde a CNH poderá ser retirada. Após este prazo, o documento é remetido à agência do Detran do município. De acordo com a assessoria, em Campo Grande, a retirada deve ser feita no bloco 2 da sede.

Para Rudel, esse serviço faz parte do processo que visa tornar o Detran-MS 100% digital. “Sabemos que esse é o caminho da inovação tecnológica, da modernidade, mas também de proporcionar aos clientes de Mato Grosso do Sul, mais praticidade e conforto na resolução dos problemas”, informou.