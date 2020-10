Em mercado, Procon encontra produtos vencidos desde 2017

Procon/MS Os produtos considerados impróprios para comercialização foram inutilizados de modo a não poderem voltar às gôndolas e descartados

Em atendimento a moradores no município de Rio Brilhante, que se mostraram insatisfeitos com as condições de atendimento em supermercados locais e se dirigiram ao Procon Municipal, na sexta-feira (02), foram constatadas irregularidades que vão desde a exposição de produtos com validade vencida a presença de itens impróprios ao consumo por estarem sem informações essenciais e necessárias ao consumidor bem como com embalagens amassadas, rompidas ou violadas.

Em um dos estabelecimentos, o Mais Você Supermercado, havia produtos vencidos desde julho de 2017, caso de lenços e tinta para tecidos. Inúmeros outros itens, também sem condições de comercialização por estarem com validade expirada, estavam expostos a exemplo de 109 pacotes de café em pó, 53 unidades de tempero completo e 52 pacotes de fraldas.

Também vencidos estavam presunto fatiado, achocolatado, refrigerantes e cervejas, farinhas diversas, macarrão, fubá de milho, lenços umedecidos. Sem as informações essências ao consumidor, o supermercado expunha fraldas, chocolate líquido e coco ralado. Com embalagens danificadas, amassadas ou rompidas, foram encontradas unidades de fécula e farinha de mandioca. Ainda como irregularidades, vários produtos apresentavam divergência em relação aos preços expostos nas gôndolas e os efetivamente cobrados nos caixas.

No outro supermercado, o Pires, as irregulares foram, praticamente, repetitivas. Produtos vencidos tais como amendoim tipo japonês, massa fresca, biscoitos de nata achocolatados e polidor para sapatos estavam expostos a venda, Também sem conter as informações essenciais a fiscalização encontrou aerossóis repelentes de insetos, cortes de frango e iogurte e, ainda, impróprios por estarem com embalagens amassadas ou violadas, o estabelecimento mantinha cervejas, refrigerantes, pele suína (pururuca) pizzas frangos e peixes congelados.

Havia 24 unidades de 500g cada de carne de sol que, por algum motivo foram reetiquetados e, por isso não podiam ser vendidos. A fiscalização verificou descumprimento de preços anunciados em produtos como ofertas, mercadorias sem precificação e divergências nos preços entre as gôndolas e os caixas.

Nos dois casos, todos os produtos considerados impróprios para comercialização foram inutilizados de modo a não poderem voltar às gôndolas e descartados por funcionários dos supermercados na presença dos fiscais do Procon Estadual.

Procon Estadual, equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor- Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast.