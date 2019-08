Em Alerta: Avenida recebe Blitz Ambiental

Divulgação/ Planurb Conscientização nas ruas da Capital

O Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (COMIF), realiza neste sábado (31), uma ação em alusão ao Agosto Alaranjado, mês de conscientização e prevenção às queimadas urbanas.



O evento será na Rua 14 de Julho, a partir das 14h, o objetivo dessa ação é realizar uma Blitz Ambiental, que tem como intuito sensibilizar os cidadãos e comerciantes para a temática e mostrar para a população meios que possam mudam esse cenário.



De acordo com o COMIF, até 30 de agosto, foram protocoladas 175 denúncias via Central 156 (Central de Atendimento ao Cidadão). No mesmo período, os fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) constataram irregularidades em 249 terrenos urbanos, acarretando autuações e multas para os proprietários que estão em desacordo com a legislação vigente (Art. 18-A § 1º da Lei 2909/92: “É vedado a utilização de queimadas para fins de limpeza de terrenos”). A multa varia de R$ 2.339,00 a R$ 9.356,00.