Em 70 localidades, as oficinas gratuitas de esporte e lazer voltam nesta semana

Divulgação/ PMCG Segunda as atividades retornam

As oficinas nos parques e praças de Campo Grande retomaram as atividades nesta segunda-feira (20). Conforme informações da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), serão 49 modalidades esportivas, com atividades para crianças, adultos e idosos, como Voleibol, Basquetebol, Futebol, Natação, Hidroginástica, Ginástica rítmica, Ginástica artística, Ballet, Beach tênis, Funcional, Corrida, Pilates, Ritmos e outras que chegam a mais de 70 bairros.



Foi divulgado em comunicado, que os professores da Funesp participaram de uma formação com a equipe da Subsecretaria da Mulher e do Corpo de Bombeiros. Informações importantes como o combate da violência contra a mulher devem ser repassadas.



Somente no ano de 2019, foram 27 mil inscritos nas atividades e 2 milhões de atendimentos, segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. Todas as atividades são gratuitas e para participar basta ir com roupa adequada para a prática de exercícios e se inscrever no local na modalidade de seu interesse.