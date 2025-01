Prazo para a pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino termina na quarta-feira

Viviane Freitas

Capital News



Escola Estadual Joaquim Murtinho

A primeira etapa da pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE) termina nesta quarta-feira (08). Os responsáveis devem garantir a vaga para o ano letivo de 2025 nos 348 estabelecimentos de ensino da rede. O processo de matrícula é válido tanto para alunos que já estudam nas escolas estaduais quanto para os que desejam ingressar.

A inscrição pode ser feita de três maneiras: online, por telefone ou presencialmente na Central de Matrículas. Para se inscrever online, basta acessar o site. Quem preferir fazer a matrícula por telefone pode ligar para os números 0800-647-0028 (fixo) ou 3314-1212 (celular). Já quem optar pelo atendimento presencial, deve comparecer à Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, no bairro Itanhangá Park.

Após o encerramento da primeira etapa, no dia 08, a lista de designação estará disponível no site Matrícula Digital no dia 12 de janeiro. Esta lista mostrará os nomes dos alunos conforme as unidades escolares e os cursos solicitados. O período para efetivação da matrícula será entre os dias 13 e 17 de janeiro, para aqueles que estiverem na lista de designação.

Este ano, a Rede Estadual de Ensino oferece 210 mil vagas em 318 unidades escolares e 120 extensões. Uma novidade importante é a ampliação de 12 mil vagas nas escolas de Ensino em Tempo Integral, com foco no Ensino Fundamental e nos anos iniciais. A medida foi implantada em 2024 para apoiar a rede municipal de ensino na distribuição de vagas para a Educação Infantil.

O ano letivo de 2025 começará para os alunos da Rede Estadual de Ensino no dia 17 de fevereiro, após o retorno dos professores para a Jornada Formativa, marcada para o dia 7 de fevereiro.