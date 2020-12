Duas regiões de MS têm mais de 90% de ocupação dos leitos

Chico Ribeiro/ Portal MS UTI

Com o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 107.235 e uma média móvel de 883 casos ao dia, Mato Grosso do Sul tem duas regiões com mais de 90% de ocupação de leitos.

Ao todo o Estado soma 107.235 casos confirmados de Covid-19, 1.852 mortes, 92.432 já estão recuperados, 400.042 casos notificados, sendo 284.810 foram descartados. Há 2.627 testes em análise no Lacen e 5.370 casos sem encerramento pelos municípios.



Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, a macrorregião de Campo Grande tem 96% dos leitos ocupados, Dourados com 86%, macrorregião de Três Lagoas com 56% e de Corumbá 94% de ocupação.

Segundo o Secretário de Estado de Saúde (SES), Geraldo Resende os números não refletem a realidade porque uma instabilidade na base de dados do Ministério da Saúde inviabilizou a real situação dos casos. Este é o momento mais crítico da pandemia em Mato Grosso do Sul, e alertou para os altos percentuais de ocupação dos leitos disponíveis para a Covid-19. Segundo ele para cada 100 casos confirmados, cinco precisarão de internação, por isso o governo do estado está trabalhando incansavelmente para disponibilizar novos leitos, porém o mais eficaz no combate à doença é adotar as medidas de segurança.



Lembrando que os exames para diagnóstico da doença podem ser agendados pelo telefone 0 800 647 0911. Nesta terça-feira (08) a Defesa Civil emitiu uma alerta para para o alto indice de infecção do Covid-19 e pediu para as pessoas denunciarem festas e aglomerações.

Confira o alerta:

Defesa Civil:Alerta de ALTO INDICE de infeccao por COVID-19. Denuncie festas e aglomeracoes clandestinas. LIGUE 153 ou 3314-9955. COVID-19 MATA. FIQUE EM CASA.