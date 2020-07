Tamanho do texto

Reprodução Diretor-presidente da Fundesporte tem número de celular clonado

O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, teve o número pessoal de celular clonado na tarde desta quinta-feira (9).

Com acesso aos contatos dos usuários, os criminosos, passando-se pela vítima, estão enviando mensagens de texto instantâneas por meio do aplicativo WhatsApp e pedindo dinheiro emprestado, via transferência bancária.

Por meio da assessoria da Fundesporte, o diretor-presidente alerta a amigos, familiares, membros da comunidade esportiva e colegas de trabalho para tentativa de golpe financeiro. Caso entrem em contato, não responda às mensagens e nem deposite nenhuma quantia.

As devidas providências já foram tomadas junto à polícia.