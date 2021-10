Detran lança serviço de Desembaraço Online

Saul Schramm/Portal MS Detran

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) lançou, na última semana, o serviço de Desembaraço Online para veículos Leiloados pelo órgão. Atualmente, seis leilões estão em andamento no Estado com 255 veículos para circulação.

Segundo informações do coordenador do Setor de Leilões do Departamento, Túlio Martins, com a nova ferramenta, os arrematantes serão comunicados por e-mail, sobre o prazo para a transferência do bem, o que evita a aplicação de multas de recibo. “É muito simples, basta o arrematante acessar o nosso Portal de Serviços na aba Veículos e procurar pelo Desembaraço Online. Ele vai informar a placa do veículo e o código do leilão, solicitando o desembaraço, que é a baixa dos débitos existentes como multas, gravames ou restrições administrativas. Dessa forma, ele consegue acompanhar todo o desenrolar do trâmite”, informou Martins.

Todo o sistema foi elaborado pela Dirti (Diretoria de Tecnologia da Informação) e, segundo o diretor da pasta, Robson Alencar, faz parte do projeto Detran Digital, que “busca otimizar o tempo dos processos e cria ferramentas que facilitem a vida dos clientes”. Conforme o Detran, para o leiloeiro credenciado pela Barreto Leilões, Bruno Barreto Sanches, a iniciativa é muito positiva. “Temos a percepção de que o arrematante, às vezes, tem dificuldade com o deslocamento, ter que ir e vir à uma agência e essa nova ferramenta traz celeridade aos processos com a desvinculação dos débitos. Agora ele mesmo pode acompanhar a situação. Vejo que o Detran mais uma vez realiza um trabalho fantástico que é uma vitória para todos nós”, afirmou.