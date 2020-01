Desembargadores julgam mais de 76 mil processos em 2019

Divulgação/TJMS Balanço foi divulgado nesta quinta-feira

Em 2019 os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul registraram novo recorde de produtividade ao finalizarem o ano com 76.192 processos julgados. Do total de processos julgados, 57.041 tramitaram nas cinco Câmaras Cíveis e 16.423 nas três Câmaras Criminais. Durante o ano foram realizadas 579 sessões de julgamento.

Ainda do valor total 64.310 foram julgados por colegiado e 11.882 decisões monocráticas, superando o recorde anterior, de 65.633 no ano anterior. Os números, tanto de distribuídos, 77.461, quanto de julgados, são os maiores da história do TJMS. Segundo a assessoria, os resultados alcançados demonstram, mais uma vez, o compromisso dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para a efetiva prestação jurisdicional das demandas da população sul-mato-grossense que busca o Judiciário para a solução de seus conflitos.

Em 2020 os trabalhos iniciaram com 16.723 processos em andamento. Os dados são referentes ao Órgão Especial, Seções e Câmaras do Tribunal de Justiça.