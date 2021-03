Covid-19: Secretário de Governo alerta para situação crítica do estado

Saul Schramm/Portal MS Sérgio Murilo,Secretário de Governo e Gestão Estratégica

Durante edição extra do Programa Prosseguir da última sexta-feira (19), o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo recomendou medidas mais eficazes para conter a proliferação e o contágio da Covid-19 nos municípios de MS. O Programa Prosseguir monitora o avanço da pandemia em todas as 79 cidades do estado.

Para o secretário, a situação atual do estado é extremamente preocupante, tendo em vista a pressão exponencial de novos casos de coronavírus e o risco de colapso do sistema de saúde. “Precisamos trabalhar com a realidade: ou conseguimos fazer um isolamento social realmente eficiente, amplo, ou vamos caminhar na direção do que já está acontecendo em outras estados, que tiveram que fechar tudo. Só o isolamento social bem feito evita o lockdown”, alertou Murilo.

Mato Grosso do Sul apresenta uma das piores médias de isolamento social desde o começo da pandemia, para Murilo esse é um fator determinante no agravamento da pandemia no estado. O secretário ressalta que no ano passado MS estava entre os estados que menos perderam vidas, além de registrar o terceiro menor índice de desemprego no país. “Nosso desafio central é continuar equilibrando as medidas sanitárias necessárias com atividades seguras. Ocorre que, no pico da pandemia, se não fizermos bem o dever de casa, vamos acabar caminhando para o que ninguém quer, o fechamento de quase tudo, à exceção dos serviços essenciais, como já está acontecendo Brasil afora", enfatizou via assessoria.

Murilo destacou que como coordenador do sistema de saúde, alerta frequente os municípios a adotarem as medidas recomendadas, deixando a cargo dos prefeitos e gestores municipais as decisões principais que envolvem medidas de restrição, definidas conforme a realidade de cada região.“A gente espera que haja muita responsabilidade nesta hora, sob pena do Estado ter que se impor , considerando o agravamento da emergência na saúde.” Para o gestor, é necessário que haja um trabalho coordenado e alinhado em relação às medidas, para alcançar o efeito desejado “e a gente evite o pior “, finalizou o secretário.