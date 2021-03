Covid-19: Prefeitura de Campo Grande fecha escolas e serviços não essenciais

Tamanho do texto

Prefeitura de Campo Grande decretou a antecipação de quatro feriados municipais para forçar o fechamento de serviços não essenciais a partir da próxima segunda-feira (22). A Câmara Municipal autorizou a antecipação de feriados municipais, em sessão nesta sexta-feira (19). Dessa forma, serão adiantados os feriados de Santo Antônio e Aniversário de Campo Grande de 2021 e de 2022. O quinto feriado seria o estadual.



O feriado, Dia da Criação do Estado (11 de outubro), também pode ser adiantado, mas depende de decreto do Governo do Estado.



Confira os serviços essenciais que vão abrir;

•Supermercados, centrais de abastecimentos e similares, proibido o consumo de alimentos e bebidas no local;

•Padarias, proibido o consumo de alimentos e bebidas no local;

•Lojas de alimentação para animais e assistência veterinária, exclusivamente para venda de ração animal e atendimentos de urgência;

•Templos e igrejas;

•Atividades inadiáveis relacionadas aos serviços jurídicos e contábeis, exceto de forma presencial;

•Comercialização de combustíveis, gás e água mineral;

•Atividade industrial de natureza contínua e manutenção necessária ao parque industrial;

•Farmácias;

•Serviços de hotelaria;

•Transporte e entrega de material comprovadamente perecível, bem como de materiais de construção;

•Serviços públicos essenciais e inadiáveis;

•Borracharias;

•Assistência à saúde, incluídos serviços médicos, odontológicos (somente urgência e emergência), fisioterapêuticos e terapeutas ocupacionais e hospitalares e prestação de serviços em gestão documental para atender necessidades essenciais da área de saúde;

•Transporte coletivo intermunicipal de passageiros;

•Transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;

•Transporte coletivo;

•Serviço de call center;

•Serviços funerários;

•Serviços de auto atendimento bancários;

•Tecnologia da informação e data center para suporte das atividades aqui elencadas;

•Transporte de numerários;

Campo Grande atingiu o risco extremo da covid-19, nesta quinta-feira (18), conforme o mapa do Prosseguir. Após a atualização dos dados o prefeito Marquinhos Trad (PSD) antecipou os feriados de abril, junho, agosto e setembro e vai fechar o comércio na próxima semana, durante cinco dias.



Atualização de casos;

Campo Grande registrou recorde em mortes por covid-19, nesta sexta-feira (19). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) dos 36 óbitos em Mato Grosso do Sul, 21 foram na Capital. Capital que já contabiliza um total de 80.650 registros da doença e tem 105% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados.