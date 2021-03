Covid-19: Mato Grosso do Sul bate recorde com 39 mortes, em 24 horas

Tamanho do texto

Mato Grosso do Sul bateu mais um recorde em relação ao Covid-19, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta terça-feira (16), em 24 horas, foram registradas 39 mortes, o último recorde do Estado em relação às mortes tinha ocorrido no dia 5 de janeiro, quando registrou 33 óbitos.

Divulgação/SES Dados desta terça-feira



Os novos óbitos foram registrados em Campo Grande (19), Miranda (1), Naviraí (4), Dourados (4), Costa Rica, Nova Andradina, Paranaíba, Aquidauana, Bela Vista, Caracol, Anastácio, Três Lagoas, Brasilândia , Angélica e Pedro Gomes, registraram uma morte cada.



MS já contabilizam, 196.094 casos confirmados, 3.667 mortes, 628.275 casos notificados, 424.032 foram descartados, 1.399 testes em análise no Lacen e 6.750 casos sem encerramento pelos municípios.



Ao todo, são 893 pacientes internados no estado: 489 em leitos clínicos e 404 em leitos de UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas 4 macrorregiões de MS é de: 96% em Campo Grande, 92% em Dourados, 100% em Três Lagoas e 105% em Corumbá.