Covid-19: INSS fecha 16 agências em Mato Grosso do Sul

Divulgação/INSS Agência INSS

Até o dia 28 de março, podendo ocorrer prorrogação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fechou 16 agências em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Bela Vista, Brasilândia, Corumbá, Miranda, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Rio Verde, Sidrolândia, Deodápolis, Iguatemi, Ivinhema, Maracaju, Rio Brilhante, Caarapó, Bonito e Anastácio.



As unidades que vão manter atendimento ficam nas cidades. Campo Grande (as três agências), Aquidauana, Aparecida de Taboado, Três Lagoas, Coxim, Cassilândia, Jardim, Dourados, Bataguassu, Naviraí, Ponta Porã, Amambai e Nova Andradina.

Divulgação/INSS Agência INSS



Essa determinação está estabelecida na Portaria 77 de 17/03/2021, da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste, conforme a assessoria do INSS. Quem tinha agendamento neste período, deve proceder com a remarcação do atendimento pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Mesmo assim, haverá providencia para o atendimento ‘Expresso’, que serão colocados nas entradas das agências fechadas.



Nas unidades que possuem atendimentos de Perícia Médica e Serviço Social haverá revezamento de servidores administrativos e os atendimentos continuam normalmente, para atender Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República que definiu as atividades Médico Periciais e as Atividades da Assistência Social como atividades essenciais e indispensáveis à população, devendo manter o funcionamento.



Serviço

Todos os serviços administrativos estão disponíveis de forma remota, também pelo Meu INSS, site ou aplicativo, e também pelo 135. Desta forma, não haverá prejuízo no atendimento, uma vez que o segurado pode solicitar benefícios e serviços sem sair de casa.