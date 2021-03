Covid-19: Comunidades quilombolas recebem primeira dose da vacina

Divulgação/PMCG Isaulda Teodorino da Silva recebeu a primeira dose da vacina

Prefeitura de Campo Grande iniciou na última quarta-feira (24) a etapa de vacinação contra Covid-19 em três comunidades quilombolas da Capital. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a previsão é de que até sexta-feira (26), sejam imunizadas 230 pessoas que foram previamente cadastradas pela Coordenadoria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Subsecretaria de Defesa de Direitos Humanos (SDHU).

Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Amadeu Borges (SDHU), ressalta que a imunização é o resultado da união de forças para assegurar a vacina aos quilombolas. “Sabemos que a desigualdade é crescente em nosso País, sendo mais acentuada na população negra. A conquista desse direito é resultado de toda uma mobilização de representantes das comunidades quilombolas que levaram a pauta ao Governo Federal, e a partir de hoje, assegura a vacinação de idosos e pessoas com comorbidades dessas comunidades”, explicou via assessoria.

Na última quarta-feira (24), 50 doses do imunizante chegaram até a Chácara Buriti. Nascida e criada na comunidade quilombola, Isaulda Teodorino da Silva recebeu a primeira dose da vacina e enfatizou o alívio em ser imunizada. “Quero agradecer por hoje estar sendo vacinada. Fico muito feliz e me sinto protegida, mesmo sem nenhum caso ter ocorrido próximo a mim. A sensação é de um sopro de esperança no meio de tantas notícias ruins”, destacou Isaulda da Silva via assessoria.

Outro membro da comunidade que recebeu a primeira dose da vacina foi o agricultor Ademir da Silva Rosa, para ele a vacinação é extremamente importante, apesar da comunidade quilombola não ter registrado casos de Covid-19. Ademir ressalta que viaja com frequência para as cidades para vender os alimentos de sua produção agrícola. “Cultivo milho, banana, quiabo e mandioca e, hora ou outra precisamos sair daqui ou receber pessoas aqui para buscar esses alimentos, sendo esses os momentos do risco de contaminação. Hoje me sinto privilegiado em estar sendo vacinado”, enfatizou via assessoria.

Conforme dados divulgados pela prefeitura, 10 quilombolas da Comunidade São João Batista, foram vacinados na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim Botafogo, atualmente vivem cerca de 80 pessoas na comunidade.

Um dos fundadores da comunidade, Jair Bispo da Silva, de 66 anos, também recebeu a primeira dose juntamente com sua esposa, Ana Maria Cabral da Silva. O casal está há meses em isolamento, sem ver a família devido à pandemia. “Falamos com netos, bisnetos e alguns filhos somente por telefone. Quem sabe agora podemos começar a pensar em como tê-los por perto com mais segurança”, ressaltou Ana Maria Cabral via assessoria.

A imunização permanece até sexta-feira, de acordo com Sesau serão destinadas 30 doses para a comunidade quilombola São João Batista e outras 150 doses para a comunidade Tia Eva, onde vivem cerca de 475 pessoas. A Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção Racial divulgou que irá solicitar ao Governo do Estado novas doses para imunizar o restante de quilombolas de Campo Grande, conforme a assessoria as doses recebidas para esse público foram reservadas da última remessa recebida pelo Município para utilização em caráter excepcional.