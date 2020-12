Correios debate e-commerce pós-pandemia

Nesta terça-feira (15), os diretores de Negócios e de Operações dos Correios, Alex do Nascimento e Carlos Henrique de Luca Ribeiro, participaram de webinar sobre os desafios e mudanças do e-commerce no pós-pandemia.

Seminário abordará as profundas transformações na forma de se comercializar bens, produtos e serviços nestes últimos tempos. A produção, comercialização e distribuição foi bastante afetada durante a pandemia, fazendo com que o faturamento do e-commerce subisse 42% nesse período. Conforme a assessoria, o evento, realizado pelo Instituto BESC, também contará com a presença do diretor da Farfetch para a América Latina, Mário Ferreira, e será mediado por Aurélio Lamare Soares Murta, coordenador do MBA em Logística Empresarial da Universidade Federal Fluminense.

Serviço

Os grandes desafios e mudanças do e-commerce no pós-pandemia

Data: Terça-feira, 15 de dezembro, às 19h (horário de MS)

local: Youtube