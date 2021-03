Consumidores podem consultar CPF gratuitamente na CDL

Divulgação/Portal MS Marcelo Salomão, superintendente do Procon MS

Ação promovida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (ProconMS), possibilita a consulta do Cadastro de Pessoa Física (CPF), de forma gratuita na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O superintendente do Procon MS, Marcelo Salomão explicou que a medida visa facilitar a vida do consumidor, após o fechamento do Serasa de Campo Grande. A iniciativa também será implementada nas cidades do interior do Estado.

Com a medida o consumidor poderá consultar informações de forma presencial diretamente na Câmara de Dirigentes Lojistas ou por meio do site: varejoms.com.br.