Confira as interdições do Parque dos Poderes neste fim de semana

Edemir Rodrigues/Portal MS Revitalização do Parque dos Poderes

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul) informa à população que o trânsito no Parque dos Poderes terá trechos interditados. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a Avenida do Poeta estará totalmente liberada.

Já a Avenida Valdir do Santos Pereira, em frente ao Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, estará interditada o acesso pela Avenida André Junqueiras Fortes.Conforme a Agesul, a avenida Desembargador José Nunes da Cunha, entre a Avenida do Poeta e a Avenida André Junqueiras Fortes, estará com uma pista interditada e entre a Avenida Marcelo de Castro Fontes Junior e a Avenida do Poeta está com uma alça interditada.

O projeto Amigos do Parque estará em pleno funcionamento, no fim de semana, das 06h30 às 19h. As equipes do Detran/MS, placas e cones, orientarão a população que utiliza as vias.