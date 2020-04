Confira 21 cursos a distância e de graça para desenvolver carreira

Doctum Ensino a Distância

O IEL está oferecendo, de graça, 21 cursos com temas que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional. As formações, que são voltadas para profissionais, estagiários e estudantes que desejam aproveitar o período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), podem ser acessadas pelo site http://www.ms.iel.org.br/.

“Não podemos abandonar nossos clientes e essa oferta de cursos online gratuitos é uma forma de contribuirmos com a formação desses profissionais por enquanto. Para que quando tivermos a retomada da economia, eles possam sair na frente, porque se prepararam com essas formações”, afirma o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral.

As formações envolvem diversos temas, desde evolução da gestão estratégica de pessoas e como elaborar contratos até consumo sustentável, cultura para a inovação na transformação digital e big data e inteligência artificial como sabedoria tecnológica da indústria.

“São cursos rápidos, com carga horária máxima de 16 horas, com linguagem fácil e uma oportunidade única para quem deseja melhorar habilidades e ampliar conhecimentos”, explica a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, Rosângela Ramos.