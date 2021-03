Com atendimento presencial suspenso Detran-MS opera online

Detran MS Detran Mobile

O atendimento nas agências do interior continua normalmente, com suporte dos servidores da Capital, que estarão em teletrabalho. De acordo com o Decreto da Prefeitura Municipal que antecipa feriados e traz várias medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19, as agências do Detran-MS em Campo Grande terão o atendimento presencial suspenso de 22 a 26 de março.

Conforme a diretora de Habilitação do Detran, Lina Issa Zeinab, a realização de exames médicos e psicológicos atenderão aos decretos municipais. “Assim como a atuação da banca de exames práticos de Dourados”, comenta.

Já para serviços presenciais referentes a veículos, a diretora de Registro e Controle de Veículos do órgão, Loretta Figueiredo, explica que nenhum usuário será prejudicado em relação a prazos e vistorias vencidas. “Notas fiscais ou transferências vencidas durante esta semana, na capital, não serão penalizadas com multas.

A diretora ressalta que o serviço de alegação de venda continuará sendo validado pela equipe de suporte em teletrabalho.

Desta forma, para serviços referentes a habilitação, ficam suspensos:

- Exames Práticos: Capital e Interior (exceto Dourados)

- Exames Médicos e Psicológicos da Capital.

- Exames Teóricos Capital e Interior

- CAV Móvel: Interior.

- Emissão de CNH: Serão emitidos, no entanto, não serão enviados por malote nem correios.

Ressaltamos que serviços como renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), emissão de habilitação definitiva, de segunda via e de PID (Permissão Internacional para Dirigir), bem como a alegação de venda e licenciamento de veículos, são feitos exclusivamente pelo Portal de Serviços – Meu Detran.