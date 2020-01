Com 237 mil vagas, Sisu abre inscrições nesta terça

Divulgação/Agência Brasil Candidatos podem começar a se inscrever nesta terça-feira

Com 237 mil vagas em 128 instituições, neste semestre, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre nesta terça-feira (21) o calendário dos processos seletivos federais que usam o Enem como critério de seleção. O prazo para se inscrever vai até sexta-feira (24).

Para participar do Sisu, é preciso ter feito o Enem 2019 e ter tirado nota acima de zero na prova de redação, conforme a Agência Brasil. Na hora da inscrição no processo seletivo é preciso informar o número de inscrição do Enem e a senha atual cadastrada na Página do Participante.

A nota do Enem está disponível desde sexta-feira (17) tanto no aplicativo, quanto na própria Página do Participante. É preciso informar o CPF e a senha cadastrada na hora da inscrição. Caso o candidato tenha esquecido a senha, pelo próprio sistema é possível recuperá-la.

É essa senha que deve ser usada na hora da inscrição no Sisu. O número de inscrição, que é solicitado também para participar da seleção, está disponível para cada estudante na Página do Participante.