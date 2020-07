Ciclo de encontros on-line discute futuro da educação na prática

Doctum Ensino a Distância

A educação tem sofrido intensas mudanças com a pandemia de Covid-19. Visando preparar os educadores neste novo cenário, o Sebrae-MS e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (Sinepe) realizam nos dias 20, 21 e 22 de julho um ciclo de encontros on-line com palestras sobre o futuro da educação na prática. As inscrições são gratuitas e estão abertas.

A programação começa na próxima segunda-feira, com os temas “Vida e Motivação” e “O futuro da educação pós pandemia”. Já o segundo encontro, na terça, abordará “O que muda no papel do educador com o Covid?”. E por fim, na quarta, o tema será “Atitudes assertivas para gerenciar as emoções diárias” e “Adaptação, viver o presente com sabedoria”.

Segundo a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, Maria da Glória Paim Barcellos, a proposta do ciclo de encontros é provocar uma reflexão. “Tendo como foco a abordagem da educação pós-pandemia, e objetivando também propor aos educadores uma reflexão do importante papel que eles representam neste contexto”, destacou.

Como participar

As inscrições são feitas via Sympla, uma inscrição por dia de encontro: 20, 21 e 22. O link da transmissão no Youtube com as palestras será enviado por e-mail aos inscritos. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.

Inscrição do dia 20/julho

Inscrição do dia 21/julho

Inscrição do dia 22/julho