Centro recebe 17 novas câmeras de monitoramento

Divulgação/ PMCG

Serão instaladas 17 câmeras no centro de Campo Grande, na extensão da Rua 14 de Julho. Já haviam sido instaladas outras quatro câmeras em 2015, juntamente dos novos equipamentos será possível fazer o monitoramento em tempo real feito pelo Centro de Operação da Guarda Civil Metropolitana.



O centro já conta com 22 câmeras espalhadas por outras vias, incluindo a Praça Ary Coelho, com as novas, serão 39 câmeras funcionarão por 24 horas ininterruptas, sendo interligadas ao Centro de Operação da GCM e a Base Preventiva Ostensiva instalada em dezembro de 2019, dentro da Praça Ary Coelho, onde o efetivo de 12 agentes fixos em escala 24×72 receberão as imagens em tempo real, o que permitirá atender de imediato possíveis ocorrências na região central. O sistema de videomonitoramento permite a gravação das imagens.



Para ocorrer a instalação das câmeras de monitoramento na Rua 14 de Julho, o fornecimento de internet gratuita, do programa Conecta Campo Grande, será interrompido a partir das 6 horas da sexta-feira (24), com previsão de retorno no dia 4 de fevereiro.