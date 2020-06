CCR MSVia informa locais em obras e serviços

Nesta quinta-feira (25) a CCR MSVia divulga os trechos da BR-163/MS que passam por obras e serviços de melhoria. A concessionária alerta ainda aos usuários para que fiquem atentos e redobrem a atenção ao aproximarem-se dos locais em obras devido à presença de operários nas imediações da pista. Conforme a assessoria nestes locais serão implantadas as operações pare-e-siga, quando ocorre a interdição do tráfego em uma das faixas enquanto o mesmo flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.

Ponto com desvio no tráfego:

São Gabriel do Oeste – no km 600;

Jaraguari – no km 506;

Campo Grande – no km 495 e no km 432;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 842 e 840;

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 815 e 813;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 781 e 780;

Rio Verde de MT – entre os kms 716 e 714;

Bandeirantes – entre os kms 572 e 571;

Caarapó – entre os kms 211 e 209;

Naviraí – entre os kms 130 e 128;

Itaquiraí – entre os kms 89 e 87;

Eldorado – entre os kms 37 e 36.