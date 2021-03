Casa da Saúde reduz expediente e atendimento apenas para retirada de medicamentos

Tamanho do texto

Edemir Rodrigues/Portal MS Casa da Saúde fornece remédios gratuitos a população

Segundo a Casa da Saúde, o local só vai funcionar para fazer a dispensação de medicamentos à pacientes que possuem cadastro na Unidade. A unidade não realizará atendimento para cadastro de novos pacientes durante o período em que estiver valendo a restrição de atividades.

Em atendimento a Resolução Conjunta SEGOV/SAD n. 1, que suspende o trabalho presencial nos órgãos e nas entidades públicas do Poder Executivo Estadual, e ao Decreto Municipal n. 14.683/21, que determina a restrição de diversas atividades no município de Campo Grande, a Casa da Saúde informa a população que tem expediente reduzido a partir da segunda-feira (22), das 7 às 13 horas, do dia 22 a 26 de março.

De acordo com a assessoria, a Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também os medicamentos de ação judicial. A Casa da Saúde fica na Rua Onze de Outubro, nº 220, no Bairro Cabreúva, na antiga Escola Estadual Riachuelo, em Campo Grande.