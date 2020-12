Capital recebe R$ 17 milhões para pavimentação

Dviulgação/PMCG

A PMCG (Prefeitura de Campo Grande) vai assinar convênio com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) para o repasse de R$ 18,3 milhões.Os convênios foram cadastrados e os projetos serão apresentados à Caixa Econômica Federal para assinatura dos contratos. As obras serão licitadas ao longo de 2021. Os recursos já estão empenhados e foram viabilizados com o apoio do senador Nelson Trad.

O recurso o qual vai garantir obras de drenagem e quase 6 km de pavimentação em quatro bairros: Nashiville, Jardim Monte Alegre, Portal Caiobá e North Park. O Jardim Monte Alegre receberá metade do recurso, R$ 8,3 milhões, que terá R$ 1,1 milhão de contrapartida. O projeto executivo está sendo elaborado, mas é certo que vai contemplar a Rua dos Gonçalves e dos Pereira, onde os moradores enfrentam dificuldades nos dias de chuva.

De acordo com o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, escoa a enxurrada que desce de bairros como o Pioneiro, Jardim Morenão e Botafogo, trazendo muita areia e pedra. A água na altura do Cemitério das Oliveiras desemboca na Avenida Guaicurus, que chega a ter trechos interditados quando chove forte. O Monte Alegre foi impactado, lembra Rudi, porque nos últimos anos a região foi bastante adensada com a construção de vários núcleos habitacionais.

No Portal Caiobá, região urbana do Lagoa, estão programados 1,7 km de pavimentação. Com a destinação de R$ 2,306 milhões. Serão asfaltadas as ruas Ilha de Marajó, Diógenes Inácio de Souza e Jerumita Maria de Souza.

O North Park, na saída para Rochedinho está programada a execução de 2,4 km de pavimentação das ruas do Boadeiro, Ushuaia, Quito, Ponta Arena, Abrolhos, Caracas, Mar Del Plana, La Paz e Bahia Branca. O investimento previsto é de R$ 3,378 milhões.