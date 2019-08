Capital News sai as ruas com a proposta de saber o que a População acha da Cidade Morena

Deurico/ Capital News

Para comemorar os 120 anos de Campo Grande, o Capital News, saiu nas ruas da Capital para perguntar aos cidadãos, como é viver na Cidade, o que falta para o Município ser ainda melhor e os locais prediletos pela população.

Comerciante há vinte anos, senhor Algeu, 55 anos, relatou que é muito feliz na Cidade Morena, muito boa para morar, clima agradável, mas garante que a Capital precisa de melhorias. “As árvores da praça Ary Coelho precisam mudar, tirar essa paisagem pantaneira e colocar umas mais bonitas, podadas, atraente para o público, a maior parte dos bancos ficam no sol, outro dia passou uns turistas e perguntaram qual era a praça central, respondi aqui, eles riram e fora embora” respondeu Algeu.

A estudante Carine de 17 anos, conta a reportagem que gosta de morar em Campo Grande, e passear aos finais de semana no Parque das Nações, Orla Morena e Soter para tomar o famoso tereré que o sul-matogrossense não fica sem. “A Capital está melhorando, é bonito de se ver, as ruas sendo recapeadas só não pode parar, tem muito que melhorar, mas já é o começo” explana.

Para a vendedora de cachorro-quente, dona Elisabeth de 56 anos, Campo Grande está sendo bem cuidada pelo Prefeito Marquinhos Trad (PSD), a comerciante anda pela cidade todos os dia e afirma gostar de passear pelo Mercadão Municipal e a tradicional feira central da Capital, lugares gostosos para curtir com a família, para ela o falta na cidade, são mais pontos turísticos, lugares com piscina, porque a cidade é muito quente e para se refrescar é necessário fazer uma pequena viagem.

O mototaxista José Rosa de 46 anos, reclama do trânsito da Capital, a falta de respeito da população e as sinalizações precárias que diariamente causa problemas nas vias. “Apesar dos problemas possuímos uma riqueza em natureza, que é o Parque das Nações Indígenas, Praça do Papa e lago do amor, são lugares que gosto de frequentar, Campo Grande é hospitaleira, calma, lugar bom para se viver” afirmou José.

O trabalhador de serviço gerais Douglas de 24 anos, morador que está apenas dois meses na Cidade Morena, conta que achou a Capital bem acolhedora apesar do pouco tempo morando aqui. “Gosto passear nos parques e praças, mas tenho notada a sujeira, falta melhorias na limpeza de Campo Grande, os lugares são bonitos, mas muito sujo” relata.

O Micro Empresário Alberto Farrel de 60 anos diz estar incrédulo com a situação central. “A praça Ary Coelho está horrível, quase cai a pouco, sem banco para sentar, tudo irregular, não tem plantas e gramas, a minha nota é zero para a administração atual, aqui deveria ser nosso cartão postal, um lugar para trazer os turista, já viajei o mundo inteiro, fora do Estado as praças são realmente bonitas, diferentemente do encontramos aqui em Campo Grande, é vergonhoso e muito triste” declarou.