Campo Grande terá céu claro nesta quinta

As condições para esta quinta-feira (27) são de céu claro na maior parte do dia, exceto na região sul que terá períodos de parcialmente nublado. Não há expectativa de chuva. Os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 70% a 30% ao longo do dia.



Em Campo Grande as condições serão as mesmas de ontem, com sol entre nuvens e temperaturas entre 15°C a 25°C. Em Dourados máxima de 22°C e mínima de 14°C, Ponta Porã máxima é de 20°C e mínima de 13°C, Corumbá máxima de 30°C e mínima de 17°C, Coxim máxima de 28°C e mínima de 16°C e Três Lagoas máxima de 28°C e mínima de 13°C.