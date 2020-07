Campo Grande tem mais três mortes por Covid-19

PMC UTI na Santa Casa de Corumbá

Campo Grande totaliza agora 13 óbitos pela Covid-19, após passar 25 dias sem registrar nenhuma morte. As vítimas anteriores são seis mulheres, de 51, 71, 63, duas de 65 e outra de 83 anos, e quatro homens, um de 74 anos, outro de 95 anos, o terceiro de 38 anos e o quarto de 61 anos.

Dos óbitos registrados, dois pacientes estavam internados em hospitais particulares, sendo uma mulher de 85 anos e um homem de 63. O terceiro paciente, um homem de 64 anos, estava desde o dia 25 de junho no Hospital Regional, que é referência no tratamento da doença no estado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o primeiro óbito aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (01), às 10h53, quando a paciente de 85 anos teve uma parada cardíaca, sem a possibilidade de reversão. Diabética, a idosa deu entrada no hospital no dia 17 de junho, sendo transferida para a UTI e intubada no dia seguinte. A confirmação de contaminação pelo novo coronavírus saiu no dia 19.

Um homem de 64 anos, real crônico foi a segunda morte pela doença registrado nesse mês. Ele estava internado no Hospital Regional desde o dia 25 do mês passado quando apresentou os primeiros sintomas da doença. Na UTI, era mantido com respiração mecânica quando evoluiu para o óbito.

O paciente mais novo, de 63 anos, deu entrada em um hospital particular no dia 09 do mês passado em leito clínico. O quadro se agravou no dia 18, sendo necessária a transferência para UTI e intubação dele. A coleta de material para a realização de Swab aconteceu no dia seguinte (19), com a confirmação do resultado dois dias depois. Ele veio a óbito no final da tarde desta quarta-feira.