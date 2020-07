Campo Grande atinge meta de vacinação da influenza

Agência Brasil Campanha de vacinação está liberada a partir desta quarta

A meta de cobertura de 90% do público-alvo geral da Campanha Nacional de Vacinação da Influenza deste ano, que encerrou oficialmente no dia 30 de junho, foi cumprida em Campo Grande. Ao todo foram imunizadas 228.383 pessoas, na rede pública e particular. Vacina previne contra três tipos do vírus influenza: A (H1N1), A (H3N2) e B.

A partir desta quarta-feira (07) as doses remanescentes estarão disponíveis para toda a população em todas as unidades básicas e de saúde da família do município enquanto houver estoque. De acordo com a Prefeitura da Capital as pessoas que fazem parte dos grupos de risco e ainda não receberam a dose procurem as unidades, uma vez que alguns grupos de risco ainda não atingiram a meta de 90% de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde. Estão nessa relação, as crianças de seis meses a menores de seis anos, cuja cobertura vacinal está em 58,79%; gestantes (50,01%); puérperas (57,74%) e adultos entre 55 e 59 anos (45,10%).

Embora a vacina esteja disponível para todos a partir de amanhã, é importante que

Trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e população privada de liberdade superam a marca de 100% de cobertura.