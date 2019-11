Bonito sediou primeira etapa de Canoagem Descida e Kayak Extremo

Divulgação/Fundesporte A Fundesporte fez de tudo para ser um grande evento, de porte nacional

Bonito sediou a etapa inaugural do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Sprint e Kayak Extremo 2019, o qual ocorreu no último final de semana, de 25 a 27 de outubro, com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O evento contou com a presença de 70 atletas, considerados os principais da modalidade no país. Além de canoístas sul-mato-grossenses, a competição teve representantes de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As disputas ocorreram nas águas do Rio Formoso, que, segundo o presidente da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS), Rafael Girotto, desde 1993 não recebia uma etapa nacional da modalidade. O sábado (26) foi dedicado às provas individuais e por equipe na modalidade descida e das eliminatórias do kayak extremo.

O chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) da Fundesporte, professor Rodrigo Barbosa de Miranda, esteve na “Capital Brasileira do Ecoturismo”, como é conhecida Bonito, para acompanhar o evento. “Foi uma competição satisfatória, bem o que a gente, enquanto Fundação, tinha como proposta no início do ano, apoiar e trazer uma etapa nacional para cá. Tivemos aqui o representante da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), que também aprovou bastante a organização”.

Na categoria k1 feminino, Luiza Duarte conquistou o primeiro lugar da prova. Já no masculino, após disputa acirrada entre os dois primeiros lugares, o atleta da Capital, Daniel Cavalcanti Hayashi, levou a melhor e ganhou a prova. Por equipes, Mato Grosso do Sul terminou na primeira colocação e deixou para trás a equipe catarinense por apenas dois segundos de diferença.

No domingo (27), foi a vez de conhecer os campeões do kayak extremo. Pedro Aversa, de Piracicaba-SP, faturou o título, seguido por seu conterrâneo Thiago Diniz e por André Luiz de Paula, de Tibagi-PR. Já no feminino, a mato-grossense Maria Rita Uemura foi a campeão. Os catarinenses Marcia Volz e Wilson Volz venceram na dupla mista. O paulista Thiago Diniz e o paranaense André Luiz de Paula, terminaram na ponta na dupla masculina.

Para o presidente da FCaMS, Rafael Girotto, o percurso escolhido do rio foi bem técnico. “A prova foi extremamente competitiva, pois os atletas tiveram de dispor de muita força física e também colocar em prática a parte técnica para conseguir vencer os obstáculos do Rio Formoso no menor tempo possível”.

O evento contabilizou pontos para o ranking nacional 2019. A segunda e última etapa será organizada na cidade de Ibitirama-ES, nos dias 7 e 8 de dezembro. Girotto ressalta que o Brasileiro é classificatório ao Campeonato Mundial. No total, são quatro vagas para os canoístas brasileiros. “Quem competiu em Bonito e conseguiu uma boa classificação, já sai na frente pelo título nacional e também na briga para representar o Brasil no Mundial do ano que vem”