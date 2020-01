Bióloga do MS não resiste e morre após acidente no Perú

Reprodução/Instagram Bióloga estava internada após sofrer grave acidente no Peru

Morre a bióloga Mariana Pires Veiga Martins, com 28 anos, que estava internada em estado grave na UTI de um hospital em Lima, Capital do Peru. Ela era uma das sobreviventes de um acidente com ônibus turístico no Peru, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após complicações.

O acidente aconteceu ainda no dia seis de janeiro, desde então Marina estava internada, totalizando nove dias. A informação da morte foi divulgada pela mãe da bióloga, em uma rede social, afirmando que o coração da filha lutou mas não resistiu.

Quando o acidente aconteceu, Mariana estava com o namorado Danilo Pereira de Oliveira, que sofreu apenas ferimentos leves, recebendo alta no dia seguinte ao acidente.

A jovem era mantida sedada e com aparelhos que ajudam a respirar, uma vez que no acidente, seu pulmão acabou sendo perfurado, ela também sofreu fraturas na face, na clavícula e teve três costelas quebradas.