Barreiras sanitárias já atenderam 1,7 mil pessoas

JJ Caju/Portal MS Quatro pessoas foram orientadas a procurar uma unidade de saúde após relatar algum tipo de sintomas

Desde domingo, Mato Grosso do Sul já monitora passageiros que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Campo Grande, foram 1,7 mil passageiros que passaram pela barreira sanitária. Conforme o balanço divulgado até esta terça-feira (01), quatro pessoas foram orientadas a procurar atendimento médico.

Segundo dados da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), 709 meios de transporte foram abordados, incluindo oito aeronaves e pessoas foram orientadas a procurar uma unidade de saúde. No Posto Fiscal Jupiá, em Três Lagoas, 373 pessoas foram abordadas; Mundo Novo, no Posto Fiscal Ilha Grande, 232 pessoas; e no Posto Fiscal XV de Novembro, em Bataguassu, mais 528 abordagens. Nesta terça -feira (01), iniciou a fiscalização no Posto Fiscal Itamarati, em Aparecida do Taboado.

Ao todo, o Governo de Mato Grosso do Sul irá contar com 16 barreiras sanitárias, 13 são do Decreto Estadual Nº 15.399, sendo 12 fixas que usarão os postos de arrecadação do ICMS da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e uma volante localizada no município de Costa Rica. Toda a estrutura será por conta dos municípios parceiros nesta operação. Policiais militares e bombeiros militares dão apoio nesta operação.