Barreiras da prefeitura registram fluxo diário de 6,2 mil pessoas

Divulgação/ PMCG

Do dia 11 ao dia 15 de março foram contabilizados 15.561 veículos e 31.282 pessoas abordadas nos quatro pontos durante o período de funcionamento. Nos cinco dias, foram identificadas 29 pessoas que relataram ou apresentaram sintomas leves, como febre, dor de cabeça e coriza. Todas foram orientadas a procurarem um serviço de saúde.

Instaladas em quatro pontos estratégicos dos principais acessos ao Município, as barreiras sanitárias implantadas pela Prefeitura de Campo Grande têm registrado uma média diária de aproximadamente 6,2 mil pessoas de passagem por Campo Grande, em veículos com placas do interior e de fora do Estado.

As intervenções estão ocorrendo diariamente, entre 07h e 17h, nas saídas para Cuiabá, Sidrolândia, São Paulo e Três Lagoas, onde há um fluxo maior de veículos vindo dos municípios do interior e de fora do Estado.

Durante as abordagens é realizada uma triagem prévia de todos os passageiros e motoristas dos veículos que entram na cidade por estes pontos, seguindo protocolo de biossegurança. Posteriormente é feita a desinfecção dos veículos.

Caso o motorista ou passageiro apresente ou relate algum sintoma suspeito, o mesmo será orientado a procurar imediatamente o serviço de saúde. De acordo com a assessoria, a instalação das barreiras sanitárias é uma das medidas deliberadas pelo prefeito Marquinhos Trad de forma preventiva, para conter o avanço da Covid-19 na Capital, assim como a ampliação de leitos e desinfecção de ruas e terminais, além do reforço na fiscalização noturna.

O trabalho conta com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e todas as secretarias municipais.