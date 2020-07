Tamanho do texto

Aquidauana recebe novas doações da JBS para enfrentar Covid-19

No último sábado sábado (4), a JBS entregou 24 mil luvas cirúrgicas, 1,2 mil litros de desinfetante hospitalar e 2 mil sacos de lixo à Prefeitura Municipal de Aquidauana. Essa é mais uma doação da empresa à cidade dentro do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

Aquidauana é uma das mais de 200 cidades que serão beneficiadas pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso Sul, a JBS fará a doação de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 cidades sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.

“A JBS estruturou um programa dedicado a apoiar o país no enfrentamento a essa pandemia. Essa nova doação que chega à cidade vem em um momento oportuno e ajudará o sistema de saúde da região”, diz Fidelcino Lima da Rocha, gerente de Recursos Humanos da unidade da JBS em Anastácio, município vizinho a Aquidauana.