PMCG Após pesquisa, ações devem minimizar prejuízo no setor de turismo de Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande vai dimensionar os impactos e traçar estratégias para recuperar o setor do turismo, prejudicado pela pandemia da Covid-19. As ações serão baseadas em um estudo encomendado pela Secretaria Municipal de Turismo.

Por meio do Observatório de Cultura e Turismo, e em parceria com a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, a secretaria entrevistou 141 empresários, com grau de confiabilidade de 95% e margem de erro de 7,7% .

A relevância dessa pesquisa se dá devido à necessidade de dados concretos sobre a realidade do setor para que sejam tomadas medidas que contribuam para amenizar os efeitos negativos dessa situação e traçar ações e políticas públicas para a retomada.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 24 de junho. Acesse a pesquisa completa aqui.