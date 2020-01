Anunciado que Capital receberá R$ 77 milhões para melhorias

Divulgação/ PMCG O prefeito Marquinhos Trad classifica como “estruturantes"

Pelo menos 20 bairros da Capital devem se beneficiar de R$ 77 milhões em licitações para obras de infraestrutura. A informação foi divulgadas pela Prefeitura de Campo Grande, as obras devem começar até março.

Entre os projetos estão pavimentação, recapeamento e intervenções para evitar alagamentos. Com recursos do PAC Pavimentação e parcela do Financiamento do Finisa, está prevista a execução de 50 quilômetros de pavimentação e 40 quilômetros de recapeamento.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, afirmou que pretende ampliar a área de intervenção com asfalto e recapeamento executada nos três primeiros anos da atual gestão, que entre 2017 e 2019, entregou 68 quilômetros de asfalto e quase 75 quilômetros de recapeamento. Nesta nova etapa, serão beneficiados bairros como o Nova Lima (etapa B), Vila Nasser, algumas ruas do Barra da Tijuca, Ramez Tebet, Jardim Seminário, Centenário, Vila Lídia, Marli e Morada Verde.

Outras ações previstas são a de recapeamento de vias como a Avenida Florestal e Bacaba (Coophatrabalho); Avenida Marinha (Coophavila 2); Rachel de Queiroz (Aero Rancho); Avenida Filinto Muller (Vila Ipiranga) e Avenidas Três Barras , Marques do Lavradio, José Nogueira, João Arinos e Marques de Pombal, na região do Tiradentes.