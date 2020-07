Tamanho do texto

Divulgação Águas Guariroba instala pontos para higienizar as mãos com álcool gel

A Águas Guariroba instalou novos pontos para higienização de mãos em locais com maior circulação de pessoas em Campo Grande. Utilizando o projeto desenvolvido por técnicos da concessionária, foram instalados dispensers de álcool em gel que utilizam um sistema de ativação pelos pés, evitando assim o contato com as mãos.

Os pontos foram instalados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e na Central do Cidadão.

Cada unidade contará com um dispenser, sendo a Central do Cidadão com cinco dispositivos, já que o fluxo diário de pessoas chega a aproximadamente 1.200 pessoas diariamente.

Além dos dispositivos com álcool em gel, a Águas Guariroba também instalou pias para a higienização das mãos com água e sabão em terminais de ônibus e nos pontos de maior fluxo de pessoas em Campo Grande. Na última semana o Camelódromo Municipal recebeu uma das pias de higienização.