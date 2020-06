Agentes do Detran realizam ações de fiscalização junto às barreiras Sanitárias

Com objetivo em combater e auxiliar na fiscalização de irregularidades no trânsito os Agentes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), estão em uma ação conjunta com a prefeitura e o Governo do Estado estão nas barreiras Sanitárias das entradas e saídas de Campo Grande.

Divulgação Ação pretende coibir motoristas irregulares além de conscientizar sobre o covid-19

O chefe da fiscalização do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Júnior, explicou que a segurança viária é realizada em conjunto com outros órgãos de trânsito, empenhados no combate à disseminação do novo coronavírus. “Disponibilizamos oito agentes que dão o apoio ao longo de 12 horas nas barreiras da saída para Sidrolândia e Três Lagoas”, disse. O apoio será por 15 dias.

Ajala ressaltou que o intuito é auxiliar na segurança viária. “Estamos ordenando o trânsito, mas também cumprindo a missão de combater os ilícitos de trânsito”, afirmou.