Agência de propaganda ajuda empreendedores com campanhas gratuitas

Reprodução MV Agência de Publicidade

A MV Agência de publicidade, com sede em Campo Grande, lançou um projeto para ajudar pequenos empreendedores que estão tendo dificuldades nesse momento de crise do novo coronavírus. É o "Frente Criativa", que dedica parte do tempo de trabalho dos profissionais da agência para criar peças e campanhas publicitárias de forma gratuita.

O projeto foi lançado nas redes sociais da agência, que logo recebeu diversos contatos. Os trabalhos já iniciaram.

“A gente sentiu um desejo genuíno de ajudar e está muito feliz de poder colaborar com alguns empreendedores. Fazer o bem neste cenário de tantas incertezas é levar esperança para as pessoas. A gente acredita que tudo ficará bem em breve e até lá, estamos juntos”, afirmou o idelizador do projeto, Alexandre Moralles, diretor de varejo da agência.

A MV atenderá cerca de 20 pessoas com consultoria e criação, o que totalizará em mais de 80 layouts e cerca de R$ 150 mil em serviços, que serão feitos gratuitamente. Atualmente as inscrições estão encerradas devido à grande demanda.

“A MV me ajudou demais, ele criaram um Festival Promocional para as tortas e eu estou recebendo muitas encomendas, acho que nunca recebi tanta encomenda em um dia só. Estou muito feliz e grata com essa ajuda deles”, disse Flávia, dona do negócio Flávia Gourmet Doces, uma das beneficiadas do projeto.

Sobre a agência

Com 36 anos de atuação, a MV Agência é uma das maiores agências de propaganda de Mato Grosso do Sul e pertence a um grupo mundial de agências, a Leag (Local Expert Agency Group). Além de clientes de porte nacional, a agência é responsável pela propaganda dos maiores players do mercado regional, como Unimed Campo Grande, Sertão, Real H, Grupo Raviera, entre outros.