Agehab orienta beneficiários para a emissão de boleto via aplicativo

Saul Schramm/Portal do MS O aplicativo está disponível nas lojas virtuais multiplataforma

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul orienta aos beneficiários que os boletos habitacionais podem ser emitidos também via aplicativo MS Digital. A opção de boleto online já havia sido disponibilizado no site da agência, e a extensão para o aplicativo amplia as ferramentas disponíveis para o beneficiário.

O documento pode ser acessado através do ícone “Boleto Habitacional” dentro do app, onde deverá informar dados como CPF, data de nascimento e número de contrato. Na sequência o sistema dará a opção de emissão do boleto em PDF. Informações como valor da dívida e quantidade de parcelas a serem pagas também ficam disponíveis permitindo que o beneficiário tenha acesso às informações sem sair de casa.

De acordo com a diretora presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, “Temos uma grande demanda de atendimento e a emissão do boleto de forma digital é uma opção que agiliza o nosso processo e facilita o acesso pelo proprietário do imóvel de forma simples pelo computador ou até mesmo pelo celular”.

Em 2020, com a pandemia diversos serviços migraram para o mundo digital, possibilitando segurança e praticidade a população. Com essa mesma finalidade nasceu o aplicativo sul-mato-grossense que até o momento reúne 80 serviços públicos.

O aplicativo está disponível nas lojas virtuais multiplataforma, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. A ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento nos aparelhos telefônicos.

De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, “desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense”, conclui.