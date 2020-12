5 peças-curinga para ir da academia a qualquer lugar

Leggings, jaquetas corta-vento, tops, mochilas e biker shorts vêm cada vez mais ganhando as ruas em looks casuais

Já é consenso que as peças de sportswear são estilosas demais para ficar só na academia. Leggings, jaquetas corta-vento, tops, mochilas e biker shorts vêm cada vez mais ganhando as ruas. Afinal, a mistura de peças esportivas em produções casuais pode garantir um toque único ao seu look do dia, tudo isso sem deixar o conforto de lado, é claro. O athleisure chegou para ficar, então vamos aprender como inserir peças esportivas nos looks e arrasar na produção. Confira cinco peças-curinga para ter no guarda-roupa!



● Jaqueta corta-vento: ícone dos looks dos anos 80, a jaqueta corta-vento é uma das peças-chave do estilo athleisure. Com cores neon, diferentes combinações de estampas ou em variações mais discretas, as opções de jaqueta corta-vento Nike vão ganhar o coração e marcar presença no guarda-roupa de quem adora investir em looks mais despojados. É possível combinar a peça com jeans, vestidos e saias e também com outros itens de sportswear, como o biker shorts e os tops esportivos.



● Biker shorts: sinônimo de conforto e ideal para os dias mais quentes, o biker shorts também pode compor looks athleisure. Combine a peça com uma regata de tecido mais fino (como a seda, o cetim e o lurex) ou com uma camiseta estampada e arremate a produção com um blazer. Nos pés, invista em sandálias de salto, sapatilhas ou também no bom e amado tênis esportivo.



● Calça jogger: esta peça vem ganhando cada vez mais espaço no guarda-roupa das pessoas mais antenadas às tendências de moda. A calça jogger garante conforto sem deixar o estilo de lado. Para dar um toque hi-lo à produção, aposte na jaqueta de couro ou em um blazer mais confortável como complemento.



● Tênis: este aqui já era muito amado bem antes do termo "athleisure" bombar e entrar de vez para o vocabulário da moda. Perfeito para quem não abre mão do conforto e da funcionalidade na hora de escolher o calçado do dia, o tênis esportivo pode dar um toque de sportswear a qualquer look.



● Moletom: ideal para curtir os dias mais frios ou deixar na mochila em caso de mudança no tempo, o moletom é uma das peças favoritas dos adeptos do athleisure. Para compor um look com moletom, aposte em shorts ou calças jeans. Se quiser dar um toque mais sofisticado à produção, invista em acessórios prateados ou dourados.



É tendência: saiba mais sobre o athleisure

A palavra athleisure surgiu da junção de dois termos em inglês: athletic (atlético) e leisure (lazer). O surgimento desta tendência diz muito sobre as mudanças de comportamento das pessoas, especialmente as mais jovens. As novas gerações estão em busca de conforto, funcionalidade, praticidade e, claro, se preocupam mais com seu bem-estar físico, emocional e mental. Dentro deste cenário, o athleisure ganha espaço e cada vez mais adeptos.