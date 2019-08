Vereador vai pagar R$ 30 mil por acessar sites pornô em computador da Câmara

Fotos Divulgação Vereador Celestino Denardin (PSD) vai pagar multa ao MP e corre risco de ser cassado pela Câmara de Braganey

O vereador Celestino Denardin (PSD), da cidade de Braganey, no oeste do Paraná, foi multado em R$ 30 mil pelo Ministério Público Estadual (MP-PR) por acessar sites com conteúdo pornográfico em computador da Câmara durante o expediente, conforme acordo firmado por ele com o Parquet. O dinheiro será destinado aos cofres do Município. A denúncia foi apresentada ao MP pelo presidente da Câmara, Adriano da Silva Zielinski (PSC) que afirmou em nota (leia aqui) que a conduta do Celestino pode levar a uma investigação por quebra de decoro parlamentar, passível de cassação do mandato.

