Veja diz que Carlos Bolsonaro é contra Regina Duarte e ele rebate: “Teu c*”

Foto e imagem Twitter Reprodução Carlos Bolsonaro e o 'bate-boca' virtual do vereador com o perfil oficial da revista Veja no Twitter

A revista Veja divulgou ontem no Twitter chamada de matéria intitulada "Carlos Bolsonaro é contra Regina Duarte na Secretaria de Cultura" e o vereador do Rio respondeu à publicação: "Teucu". O perfil da Veja na rede social respondeu: "Em vez de xingar, dê uma resposta direta: o senhor é a favor dela? Se for, reconheceremos o nosso erro." O filho zero dois do presidente rebateu: "Fazem a matéria afirmando uma mentira descarada e agora vão conferir se é verdade ou não? Teucu de novo!"

